مبادرة «ابدأ» أعادت الروح لـ4500 مصنع.. كل مشكلة ولها حل

دور كبير يبذله العاملون في مبادرة«ابدأ»، من أجل النهوض بالصناعة المصرية، وهو ما كان له أثر كبير في تشجيع المصنعين بعد حل كل المشاكل التي كانت تواجههم، ويرى الباحث الاقتصادي محمد شادي، أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، تعمل في عدة اتجاهات، منها تسديد الواردات من المنتجات الوسيطة، إذ يوجد عدد كبير للغاية من الواردات يحتاج إليها المصنعون الكبار، كذلك المدخلات الصناعية التي يحتاجها المصنعون وتأتي من خارج مصر.

مصانع بالشراكة للنهوض بالصناعة

تقوم المباردة ببناء مصانع بالشراكة مع المصنعين لتعويض بدل الواردات، وهو ما يفيد الصناعة بشكل كبير، وفقا لـ«شادي»، الذي يرى أنه بدلا من الدفع بالدولار والشحن والتأمين والنقل، يأخذ منتج مصنّع في الداخل المصري، لتوفير هذه النفقات بالإضافة إلى توفير عملية التخزين.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى دور مهم لمبادرة «ابدأ»، وهو تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في إنتاج منتجات تحل محل الواردات، واستشهد بعدد كبير من المنتجات الغذائية مثل الطماطم المجففة والمربى والشيكولاتة، فمن خلال دعم المصانع التي تنتج هذه السلع الغذائية، يمكن توفير الواردات والاكتفاء بالمنتج المحلي.

دور آخر يراه«شادي» مهما، وهو تجميع المصنعين الكبار من أجل صناعة منتجات كانوا يستخدمونها ومنها «الكمبروسر» الذي قامت مبادرة ابدأ في إدخاله للسوق المصري، واستفادت منه كافة الشركات المصرية الكبيرة، إذ يستخدم في التكييفات والثلاجات، وقال: «مصر كانت تستورد ملايين من الكمبروسرات في العام، ومع ذلك لا يوجد مصنع يقدر يصنعه، لأننا نحتاج إلى 2 مليون كومبروسر عشان نغطي السوق، فمباردة ابدأ أنشأت مصنع في مصر ينتج 5 مليون، يوفر للسوق 2 مليون والـ3 مليون الباقية يتم تصديرها إلى الخارج».

وأشار«شادي»، إلى أن ابدأ تحاول حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء بسبب بعض الأوراق أو الضرائب المتأخرة أو التي تعاني من فواتير المياة والكهرباء، أو المصانع التي يوجد لديها مشاكل مع الأمن الصناعي، وبالتالي تحفز إنشاء المصانع الجديدة.

تأثير ابدأ على الصناعة

وبالعودة للإحصائيات يؤكد «شادي» أنه تم حل عدد كبير من مشاكل المصانع المتعثرة يقدر عددها بأكثر من 4500 مصنع، منها من 700 إلى 800 مصنع كانت متوقفة عن العمل، وهذه المصانع كانت تقوم بتشغيل أكثر من 100 ألف موظف بشكل مباشر، موضحًا أن تأثير مبادرة ابدأ على المصانع الكبيرة مثل الكومبروسرات أو الطرمبات، يظهر على المدى المتوسط، أما المصانع التي لديها مشاكل في التراخيص فيظهر التأثير على المدى الطويل، بسبب ارتفاع تكاليف التراخيص وطول مدة استخراجها.