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الهلال الأحمر الدولي: العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية

كتب:

نرمين عفيفي
02:06 م | السبت 28 أكتوبر 2023
الأوضاع بغزة

الأوضاع بغزة

صرح الهلال الأحمر الدولي، بأنَّ ما تمّ إدخاله لغزة من مساعدات ضئيل بالمقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني كارثة إنسانية، موضحًا «نطالب العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة ويجب تأمين إدخال المساعدات للقطاع».

وشرح الهلال الأحمر الدولي أنَّ العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنَّ المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع غزة، والهلال الأحمر المصري يقوم بدور محوري لتنسيق الدعم الدولي.

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