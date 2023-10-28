الهلال الأحمر بالشرق الأوسط: نشكر الرئيس السيسي للجهد المبذول في غزة

قال الدكتور حسام الشرقاوي، المدير الإقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالشرق الأوسط، إن ما يشهده قطاع غزة الآن يبكي البشر والحجر، فهي انتهاكات وجرائم لا يصدقها العقل.

ووجه المدير الإقليمي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالشرق الأوسط، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة والشعب، للدور والجهد المبذول حتى الآن، لبحث سبل دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا أنه دور صعب جدا، والعالم اجمع يتفهم ذلك.

وأضاف «الشرقاوي»، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بجمعية الهلال الأحمر المصري، لاستمرار تنسيق وصول المساعدات لقطاع غزة، أنه تواجد بجمعية الهلال الأحمر المصري اليوم للاطلاع على الوضع الحالي لإرسال المساعدات، ولزيادة دعم الجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والاستفادة من خبرته الواسعة في مجال الطب والصحة والإغاثة.

جهود مبذولة لوصول المساعدات لقطاع غزة

وأكد أن جمعية الهلال الأحمر المصري تمثل العمود الفقري لوصول المساعدات لقطاع غزة، جراء ما يشهدونه من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس، مؤكدا أن جمعيات الهلال الأحمر بدورها ستقوم ببذل اقصى جهد في المجالات الطبية والصحية واللوجيستية.

وناشد العالم الدولي، بأن يقوموا بدورهم لوقف الحرب والنزاع، والوصول الى وقف اطلاق النار لاستمرار العملية الانسانية.