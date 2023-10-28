محافظ شمال سيناء يتفقد أماكن تخزين مساعدات قطاع غزة

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، أماكن تخزين المساعدات المتنوعة التي وصلت إلى مدينة العريش من عدة دول ومنظمات دولية لصالح قطاع غزة، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

جودة المساعدات

وأكد المحافظ، جودة تخزين المواد الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية في مخازن مؤمنة في مدينة العريش، لافتا إلى وصول تلك المساعدات جوًا عن طريق مطار العريش الدولي من عدة دول عربية واجنبية ومنظمات دولية.

إرسال المساعدات لمعبر رفح

وأضاف المحافظ، أنه يتم تحميل جزء من هذه المساعدات وخاصة الادوية والمستلزمات الطبية والأغذية علي شاحنات طبقًا للأولويات الملحة في قطاع غزة، وارسالها الي معبر رفح البري، لإدخالها الي قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى وصول 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية إلى مطار العريش الدولي، محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الاغاثية والإنسانية.