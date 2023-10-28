«حماية الطفل» بالشرقية تشارك في ندوة لتفعل نظام العدالة الصديقة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به وحدة الحماية العامة للطفل في معالجة وحل مشاكل الأطفال، والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة لهم من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

التأكد من عدم تعرض الأطفال للعنف

وفي هذا الإطار، أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية إلى استمرار الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، في الانضمام للندوات للتأكد من عدم تعرض أطفال المحافظة لأي شكل من أشكال العنف والإساءة والعمل مع مؤسسات الدولة المعنية، لتوفير مآوى آمن وتنمية وجدانية ومعرفية ومشاركة إيجابية، بهدف تحقيق إستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال وضع خطط وحلول عاجلة للمخاطر التى يتعرض لها الأطفال.

سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل

وأوضحت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، مشاركة الوحدة في الحلقة التشاورية والتي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث تناولت الحلقة بحث سبل تفعيل نظام العدالة الصديقة للطفل، وكيفية حماية الأطفال في نزاعهم مع القانون وحماية حقوقهم حال عرضهم على الجهات القضائية وذلك في اطار الحرص على تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أنه خلال الحلقة التشاورية تم استعراض دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، وخط نجدة الطفل 16000، وأهمية دور المجتمع المدني في تفعيل العدالة الصديقة للطفل والحد من الجريمة وذلك من قبل خبراء واستشاريين في مجال حقوق الأطفال.