ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة والضفة إلى 7814 والجرحى إلى 21693

أفادت وكالة «وفا» بارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من الشهر الجاري في غزة والضفة إلى 7814 شهيدا، و21693 جريحا.

ففي غزة ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 7703، من بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، وعدد الجرحى وصل لـ19743 جريحا.

وفي الضفة ارتفعت الحصيلة إلى 111 شهيدا، و1950 جريحا.

110 من الطواقم الطبية استشهدوا

يذكر أن 110 من الطواقم الطبية قد استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة، ودمرت 25 سيارة اسعاف، واستهدفت 54 مؤسسة صحية، وأخرجت 12 مستشفى عن الخدمة، وكذلك 32 مركزا صحيا للرعاية الأولية، بسبب الاستهداف، ونفاد الوقود.

وحسب الدفاع المدني، مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وآلاف الوحدات تضررت، وقد أدت عمليات القصف الكثيفة إلى تغير معالم غزة ومحافظة الشمال.

كما تواصل مدفعية الاحتلال قصف مناطق عدة شرق قطاع غزة، كما استهدفت الطائرات الحربية شارع صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع.

ودخل العدوان يومه الـ22، وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا، بالتزامن مع اشتداد الغارات الإسرائيلية وزيادة كثافتها وقوتها، منذ يوم أمس الجمعة، حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصــف، للإبلاغ عن حالة إسعافيه.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن توسيع التوغل البري منذ الليلة الماضية في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف كافة المناطق.