«شباب كفر الشيخ»: 3 مراكز للتخاطب تقدم خدماتها لأطفال «قادرون باختلاف»

تقدم مراكز التخاطب وتنمية المهارات الثلاث بمراكز شباب «كفر الشيخ، قبريط، سيدي سالم» بمحافظة كفر الشيخ، التدريبات للأطفال من ذوي القدرات ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

تنمية مهارات أطفالنا قادرون بإختلاف

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن اختيار فريق عمل مراكز التخاطب بمراكز الشباب، يخضع لعقد مقابلات شخصية لاختيار أفضل المدربين المتقدمين لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية.

كما يحرص المدربون بالمراكز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل وبحث المشكلات التي تواجه الأسرة في التعامل معهم، كما يساعد المدربون الأطفال على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التي يجرى فيها معالجة صعوبات التعلم خلال 6 أشهر كحد أقصى بعد أن كانت عامين أو يزيد وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي.

منحة مجانية لمراكز التخاطب

يذكر أن جميع التجهيزات بمراكز التخاطب هدية من الجهة المانحة «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية»، وتدريب الشباب والمدربين علمياً وإقامة الدورات التدريبية لزيادة مهاراتهم، يأتي ذلك تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، مسؤل مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.