أستاذ قلب: زواج الأقارب يسبب العديد من المشكلات الصحية للأطفال

قالت الدكتورة سونيا الصعيدي، رئيس قسم الأطفال بمستشفى أبو الريش التابعة لجامعة القاهرة، إن تشخيص وعلاج ضفائر القلب أمر صعب، وعلاج بعض أنواعه صعب للغاية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يسبب العديد من المشكلات للأطفال، منها القلب والأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

ولفتت خلال كلمتها بالمؤتمر السابع لقلب الأطفال، الذي عقده مستشفى أبو الريش، إن مستشفى أبو الريش يتوافد عليه عديد من الحالات على مستوى الجمهورية، لما يتمتع به من كفاءة وخبرات.

تطور حديث في علاج عيوب قلب الأطفال

تابعت «الصعيدي» أن هناك تطور حديث في علاج عيوب قلب الأطفال، من خلال القسطرة القلبية، فضلا عن زرع الصمام الرئوي بالقسطرة، لافتة إلى أن المستوى الطبي والتقني والفني للأطباء في مصر، مواكب للتطورات الحديثة مقارنة بنظرائهم بالخارج.

وأضافت رئيس قسم الأطفال، أن المؤتمر السابع لقلب الأطفال هذا العام، تضمن عدد من الورش التدريبية داخل مستشفى أبو الريش وخارجه، حول كهرباء القلب وكي ضفائر بالقلب على أحدث الطرق من خلال الكي بالتسقيع، والقساطر التداخلية لعلاج الأطفال، فضلا عن تركيب الصمام الرئوية، من خلال القسطرة باستخدام عدد من الصمامات، وتركيب أول منظم سريان الدم بين الأذينين في مصر، وهو علاج جديد لفشل عضلة القلب.

وتابعت أن عيوب القلب الخلقية نسبتها عالميا 8 لكل 100 ألف، مشيرة الى أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض الذي يساهم في رفع معدلات الشفاء.