صندوق مكافحة الإدمان: 38.17% بدأوا تعاطي المخدرات من سن 15 حتى 20 عامًا

كشف الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 9 أشهر من عام 2023، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 38.17% بدأوا تعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 38.35% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.07%، وأن أكثر مواد التعاطي الحشيش وفقا للمرضى المستفيدين من الخدمات العلاجية حيث احتل الهيروين المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بنسبة 45.38%.

احتل الهيروين المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بنسبة 45.38 %

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان، اليوم الأحد، أن تعاطي الحشيش يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 39.83 % يليه المخدرات التخليقية «الاستروكس والفودو والبودر والشابو»، بنسبة 17.51% يليه الترامادول بنسبة 10.16 %، والتعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه يليه الأم ثم الأشقاء، مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض

وأشار «عثمان» إلى أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسري ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة، ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة.

وأوضح أنه يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج «مودة» الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، الخسائر المادية وضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.