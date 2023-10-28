إيرادات «Killers of the Flower Moon» تصل إلى 57 مليون دولار في 6 أيام

صعد فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي إلى المركز الأول في قائمة الأيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، محققا 1.9 مليون دولار في يومه السادس في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ونجح فيلم «Killers of the Flower Moon» في تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 56.8 مليون دولار، من بينهم 31.6 مليون دولار في السينمات المحلية بالإضافة إلى 25.2 مليون دولار في السينمات الخارجية حول العالم.

«The Nightmare Before Christmas» يحقق 5 ملايين دولار في الذكرى الـ 30 لطرحه في السينمات

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب «The Exorcist: Believer» في شباك التذاكر بـ 487 ألف دولار، يليه في المركز الثالث فيلم «The Nightmare Before Christmas» الذي يعاد طرحه في السينمات الأمريكية في الذكرى الـ 30 على عرضه الأول، وحقق الفيلم 398 ألف دولار، ووصل إجمالي إيراداته لـ 5 مليون و879 ألف دولار، أما المركز الرابع من نصيب فيلم الرعب «Saw X» الذي حقق 337 ألف دولار، وفي المركز الخامس فيلم «The Creator».