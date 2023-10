سينما زاوية تلغي عرض «Killers of the Flower Moon» لدعم الشركة المنتجة لإسرائيل

تستأنف سينما «زاوية»، في وسط البلد، نشاطها بعد توقف دام 3 أيام تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.

وألغت السينما عروض فيلم «Killers of the Flower Moon» للمخرج مارتن سكورسيزي، استجابة لمطالبات روادها، بسبب دعم الشركة المنتجة للفيلم لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان من المقرر طرح الفيلم في سينما زاوية بدءًا من يوم 18 أكتوبر الجاري، ولكن عندما نشرت السينما جدول عروضها بعد استئناف نشاطها لم يكن بينها الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج مارتن سكورسيزي، وكشفت السينما عن جدول عروضها الذي يتضمن أفلام «Dumb Money»، و«فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال، إضافة إلى عروض خاصة لفيلمي «The Last Queen» و«نور على نور».

وكانت شركة «باراماونت» المنتجة للفيلم، نشرت بيانا، تدعم من خلاله إسرائيل عبر حسابهم الرسمي على موقع «X»، لترتفع مطالبات الجمهور بمقاطعة الفيلم.

جمهور سينما زاوية يؤيد قرار منع عرض «Killers of the Flower Moon»

ولاقى قرار سينما زاوية بمنع عرض «Killers of the Flower Moon» إعجاب مجموعة كبيرة من جمهور السينما الذين أشادوا بقرارها عبر التعليقات عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«إنستجرام»، وجاء من ضمن التعليقات: «كل الاحترام والتقدير لكم بجد»، «شكرا على مقاطعة عرض killers of the flower moon».