فيلم «Killers of the Flower Moon» يحقق 9.4 مليون دولار في أول يوم عرض

حقق فيلم «Killers of the Flower Moon» إيرادات بلغت 9.4 مليون دولار في أول أيام عرضه في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحل الفيلم في المركز الثاني في قائمة الإيرادات بعد فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour» الذي احتل صدارة قائمة الإيرادات لليوم الثامن على التوالي محققا 10.4 مليون دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

ويجمع فيلم «Killers of the Flower Moon» في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو وليلي جلادستون، إضافة إلى بريندان فريزر، وهو مأخوذ من رواية بنفس العنوان للكاتب ديفيد جران، والصادرة عام 2017، ويحمل توقيع المخرج مارتن سكورسيزي، وعرض الفيلم للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي.

تفاصيل فيلم «Killers of the Flower Moon»

تدور أحداث الفيلم في عشرينات القرن الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما يتعرض أفراد قبيلة أوساج من السكان الأصليين للقتل بشكل غامض بعد اكتشاف النفط في أرض القبيلة، ليبدأ التحقيق في تلك الجرائم من مكتب التحقيقات الفدرالي.

سينما زاوية تلغي عرض «Killers of the Flower Moon»

وكان من المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في سينما زاوية الأسبوع الجاري، ولكنها ألغت عروض الفيلم من جدولها بعد حالة الهجوم التي شنها بعض المتابعين مطالبين بمقاطعة الفيلم، بعد إعلان الشركة المنتجة للفيلم «باراماونت» دعمها لإسرائيل.