أميرة العادلي: تقرير «فورين بوليسي» عن دور مصر في غزة يؤكد مكانتها بالمنطقة

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إقرار مجلة فورين بوليسي، بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي بدون مصر، يؤكد دور مصر الريادي بالمنطقة، واهتمامها بالقضية الفلسطينية، ودعمها الراسخ لها على مدار التاريخ.

وأكدت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريح لـ«الوطن» أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية، تلعب دور إيجابيا لإيقاف سلسلة نزيف الدم فى غزة، بالإضافة إلى محاولة احتواء التصعيد وتهدئة الأمور، والوصول إلى إيقاف هذا الصراع ووقف إطلاق النار، مضيفة أن مصر تسعى جاهدة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء من أجل احتواء التصعيد، ومساندة المدنيين في قطاع غزة بالمساعدات.

وأضافت العادلي أن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، تسعى جاهدة منذ طوفان الأقصى، لوقف إطلاق النار، وحماية أرواح المدنيين، موضحة أن القيادة السياسية دعت لمؤتمر القاهرة للسلام، من أجل توصل لحل عادل يسعى لوقف إطلاق النار، الذي يُخلف مزيد من الضحايا.

وأوضحت عضو التنسيقية، أن القيادة السياسية أكدت مرارا أن تزايد الصراع في المنطقة وانفجار الشرق الأوسط، سينال من المجتمع الدولي، لافتة إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة، بضرورة وقف إطلاق النار بغزة.