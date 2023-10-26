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أبو الغيط: رفض مجلس الأمن وقف إطلاق النار بغزة يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتدمير

كتب:

منتصر سليمان
05:09 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه لإخفاق مجلس الأمن في التصويت لصالح قرارين حول الوضع في غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة للإخبارية».

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن هذا الإخفاق يعكس عدم وجود إرادة دولية حقيقية لوضع حد للعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح أن القوى الدولية التي ترفض وقف إطلاق النار تمنح إسرائيل ضوء أخضر لممارسة القتل والتدمير.

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