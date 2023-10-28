مسؤول فلسطيني يعلن إعادة ضخ المياه إلى وسط قطاع غزة

أعلن رئيس سلطة المياه الفلسطيني مازن غنيم، عن إعادة ضخ المياه من وصلة بني سعيد (الوسطى)، التي تغذي وسط غزة بقدرة إنتاجية (15 ألف متر مكعب في اليوم)، الأمر الذي سيخفف من الكارثة المائية في ظل هذا العدوان بشكل عام، وانقطاع المياه الصالحة للشرب بشكل خاص، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضح غنيم، في بيان، صدر اليوم السبت، أن ذلك يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقيام الاحتلال بقطع كافة الامدادات الإنسانية والحيوية عنه وعلى رأسها المياه، وفي إطار الجهود المتواصلة والحثيثة التي تقوم بها، من أجل توفير المياه لأهلنا في القطاع.

الوصلة الثانية لضخ المياه

ونوه إلى أن هذه هي الوصلة الثانية التي يتم إعادة ضخ المياه منها بعد أن تم إعادة الضخ من وصلة بني سهيلا في الجنوب قبل عشرة أيام، من أصل ثلاث وصلات قام الاحتلال بإغلاقها عند بداية العدوان على القطاع.

وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من وصول المياه للتجمعات المخدومة من هذه الوصلة فور عودة الاتصالات المقطوعة عن القطاع الآن، إضافة إلى عمل تمديدات جديدة تضمن توسعة منطقة خدمة هذه الوصلة لإيصال المياه لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وسد العجز المائي الكبير في القطاع، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل العدوان المتواصل منذ 22 يوما.