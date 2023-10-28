انطلاق بطولة بورتولمبيكس في بورسعيد لطلاب المدارس والجامعات

انطلقت اليوم النسخة الأولى من بطولة بورتولمبيكس ببورسعيد لطلاب المدارس والجامعات التي تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة، بحضور عدد من القيادات الرياضية في الوزارة ومحافظة بورسعيد والتي تضم 8 ألعاب وتستهدف الأقاليم التي تفتقر إلى بعض الرياضات كما أن أول 3 فائزين سيحصلون على رحلة لفرنسا ومبالغ مالية.

الرياضة بديل عن الأفكار المتطرفة

وقال المهندس أمير عبد القادر العضو المنتدب لشركة أندية بورتو، أن البطولة تستهدف طلاب المدارس والجامعات لتنمية مهاراتهم ومواهبهم لأن الرياضة هي الحل الأمثل للبعد عن الأفكار المتطرفة والشاذة للشباب والنشء وتنظمها شركة أندية بورتو الرياضية برعاية مديرية الشباب والرياضة بمشاركة عدد كبير من المدارس الدولية والجامعات على مستوى الجمهورية والتي ستبدأ فعالياتها على ملاعب نادي بورتو الرياضي في بورتوسعيد، وذلك ضمن خطة لتنظيم عدد من البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية في إطار الدعم المعنوي الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع الاستثمار الرياضي في مصر.

وتشمل بطولة بورتوليمبكس 8 رياضات، هي كرة قدم خماسي والكرة الطائرة الشاطئية وبادل وسباق عدو تتابع وكرة سلة 3×3 وسباق عدو ودودج بول وتنس، ومن المنتظر أن يقام نسخ دولية منها بمشاركات دول أخرى في ظل الطفرة الكبيرة التي تعيشها الرياضة المصرية هذه الأيام، وبورتولمبيكس هي الحدث الرياضي الأهم في مصر.

مستوحاة من الألعاب الأولمبية

وأكد المهندس أمير عبد القادر، في بيان، أن البطولة مستوحاة من دورة الألعاب الأوليمبية وتقام المنافسات في 8 رياضات مختلفة تحدث في وقت واحد، الأمر الذي يساعد على خلق الروح الرياضية والحماسية، والبطولة ليست مجرد مجموعة من الألعاب، ولكنها تهدف إلى الجمع بين اللاعبين سواء من طلبة المدارس الدولية أو طلبة الجامعات الدولية أو لاعبي و أعضاء الأندية الرياضية من أجل تعزيز الروح الرياضية والوعي بالصحة العامة.

وأضاف «عبد القادر»، أن أول 3 فائزين من كل رياضة والمدرسة التي جمعت أكثر عدد من النقاط يحصلون على جوائز البطولة والتي ستشمل رحلة إلى باريس إلى جانب الجوائز المالية المقررة، وستقام البطولة على ملاعب بورتو سعيد وبورتو المنيا وبورتو مارينا وبورتو جولف في الفترة من نوفمبر 2023 إلى مارس 2024.