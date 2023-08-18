الماضي يصنع المستقبل.. «البطولة» أمل جديد لصناعة بطل على منصة دورة الألعاب الأولمبية

تعد لعبة الجودو من الألعاب الأولمبية التى منحت مصر ميداليات فى تاريخها الأولمبى، ولها باع كبير فى المنافسات بين اللاعبين واللاعبات والتى تجعل البطولة العربية للجودو ملتقى للأبطال المصريين لخوض تحديات تساعدهم فى المستقبل للمنافسة على ميدالية أولمبية جديدة.

وحصدت مصر الميدالية 18 مرة فى تاريخها الأولمبى عبر لعبة الجودو، وكانت الأولى بعد 24 عاماً من الغياب عبر البطل المصرى محمد على رشوان فى أولمبياد طوكيو 1984 بحصد الميدالية الفضية.

مصر وقتها كانت غائبة عن الميداليات منذ أولمبياد روما 1960 بعد حصد عثمان سيد الميدالية الفضية فى منافسات المصارعة، فى وزن أقل من 52 كجم وعبدالمنعم الجنيدى برونزية الملاكمة وزن أقل من 51 كجم.

كان «رشوان» قريباً من الميدالية الذهبية فى المباراة النهائية أمام البطل اليابانى ياسوهيرو ياماشيتا، والذى كان قد تعرض لإصابة، ورفض «رشوان» استغلالها ليفضل الخسارة على الفوز الخادع، ويكتفى بالفضية، إلا أنه نال احترام العالم كله وأصبح ما فعله أنشودة يتحاكى بها كل من يخوض منافسات الأولمبياد فى أى لعبة، وهو رفض استغلال إصابة المنافس، ليقدم الجودو المصرى الدرس.

عاد هشام مصباح فى دورة الألعاب الأولمبية فى بكين 2008 وحصد الميدالية البرونزية بعد فوزه بالترضية لتكون الميدالية الثانية والأخيرة لمصر فى هذه اللعبة. وفى دورة 2008، وصل أمين الهادى حتى الترضية الثالثة والأخيرة أمام الأوزبكى شاريبوف ولكنه خسر بصعوبة ليفقد الميدالية الذى كان قريباً منها، وكان فى حالة الفوز سيصعد للنهائى للعب على الميدالية.

وحاول رمضان درويش فى المنافسة على الميدالية البرونزية بعد خسارته من الأذربيجانى جاسيموف فى الدور ربع النهائى، ليلعب الترضية ويفشل فى الوصول للمباراة النهائية حينها.

وللسيدات نصيب أيضاً فى المحاولة حيث كانت سماح رمضان، البطلة المصرية فى الجودو أيضاً قريبة من الميدالية البرونزية، فى محاولة فى أولمبياد بكين 2008، وذلك بعد خوض منافستين للترضية فازت فى الأولى إلا أنها خسرت الثانية والأخيرة وخسرت المحاولة التى كان الفوز يصعد بها للعب على الميدالية مباشرة.