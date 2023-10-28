أين ذهب معتز عزايزة بعد قصف غزة أمس؟.. أول تعليق من صديقه

عاد المصور الصحفي الفلسطيني، معتز عزايزة، إلى تصدر محركات البحث، مُجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا عقب عودة الاتصال مُجددًا بقطاع غزة، بعد ساعات من القصف، قضى فيها ما يقرب من مليوني فلسطيني ليلتهم تحت حصار الاحتلال، بعد أنّ قطع الكهرباء ووسائل الاتصال والإنترنت كافة.

معتز عزايزة، عدسة وصوت ملايين الفلسطنيين للعالم، إذ اعتاد توثيق كل ما يحدث في القطاع، جراء الاحتلال الإسرائيلي، فلم يتوقف قط عن المتابعة، حتى بعد استشهاد 15 فردًا من عائلته، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليودعهم باكيًا ويعود مُنهارًا لنقل الحقيقة، إلا أنّ المصور لم يظهر أو ينشر منذ ساعات الليل حتى أثار قلق متابعيه.

أين ذهب معتز عزايزة بعد قصف غزة أمس؟

أين معتز عزايزة؟ سؤال بات هو الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة أين اختفى المصور الصحفي الفلسطيني، ومحاولة الاطمئنان عليه بعد أنّ انقطعت أخباره.

أول تعليق من صديقه معتز عزايزة

وطمأن المصور الصحفي، الفلسطيني، محمود المصري، متابعيه على حالة «عزايزة»، إذ شارك عدة لقطات له وهو يغطي أحداث أمس جراء القصف والحصار.

ورد «المصري» على السؤال المتداول، مؤكدًا أنّ معتز عزايزة بخير، لكنه فقد الاتصال ولم يستطيع التواصل عبر الإنترنت.

من هو معتز عزايزة؟

ويرصد «الوطن» في التقرير التالي، عدة معلومات عن الصحفي معتز عزايزة، صوت وعدسة فلسطين للعرب والعالم.

- صحفي فلسطيني وُلد في مدينة غزة في التسعينيات، لأب وأم فلسطينيين.

- درس الصحافة والإعلام، واتقن اللغة الإنجليزية.

- يوثق لحظة بلحظة كل ما يتعرض له المدنيون في القطاع.

- خلال تغطيته أخبار وأحداث غزة، تفاجأ معتز بفقدانه 15 فردا من أسرته جراء القصف.

- عاود استكمال عمله في نقل الحقيقة، بعد وداع أسرته.

- لم يتبق لـ معتز عزايزة من أنقاض منزله، سوى لعبة وبعض الصور القديمة لوالدته.

- زادت شهرته مع توثيقه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين والأطفال بغزة.

- أطلق عليه الرواد «سوبر هيرو».

- كانت رحلته الوحيدة خارج فلسطين إلى مصر في مارس 2022