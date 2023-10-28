الهلال الأحمر المصري: لا نستطيع التواصل مع الأشقاء في فلسطين

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن آخر تواصل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كان أمس قبل قطع الاتصالات بقطاع غزة، خلال الاجتياج البري من الاحتلال الإسرائيلي.

مساعدات إغاثة غزة

وأضاف الناظر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لجمعية الهلال الأحمر المصري لتنسيق توصيل المساعدات لقطاع غزة، أنه حاليا لا يمكننا التواصل مع الأشقاء في غزة، لتحديد الأولويات من المساعدات الإغاثية.

تنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأوضح الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الحل هو استمرار رفع الصوت، والتنديد بالأعمال الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي، والمطالبة بفتح المعابر لوصول المساعدات، والالتزام باتفاقية جينيف وبروتوكولاتها.

وأكد الدكتور رامي الناظر، أنه لا يزال الهلال الأحمر المصري يستقبل المساعدات والإعانات الإغاثية من مختلف الدول العربية والأجنبية لتوصيلها إلى قطاع غزة بلفلسطين.