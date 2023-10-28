آلاف المتظاهرين في شوارع لندن تضامنًا مع فلسطين (فيديو)

صرحت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، اليوم السبت، بأن آلاف من المتظاهرين خرجوا في شوارع بريطانيا للتعبير عن دعمهم لفلسطين، وذلك في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

100 ألف شخص في مظاهرة في لندن

وفقًا للشرطة، من المتوقع أن يشارك نحو 100 ألف شخص في مظاهرة في لندن اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ومن المقرر أيضًا تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة، بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

وفي ظل الهجمات المكثفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قامت إسرائيل بقطع الاتصالات في المنطقة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة والعالم الخارجي تقريبًا.