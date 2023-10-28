هاني شاكر يحقق 57 ألف مشاهدة بأغنية الهوية عربي

حقق الفنان هاني شاكر 57 ألف مشاهدة بأغنية الهوية العربية، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي أهداها لفلسطين تضامنا معها ضد اعتداءات قوات الاحتلال التي راح ضحيتها آلاف الشهداء وأكثرهم من الأطفال.

أغنية الهوية عربي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

هاني شاكر يستعد لحفل في الإمارات

وأعلن الفنان هاني شاكر منذ أيام، عبر «إستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعداده لحفل غنائي الشهر المقبل في الإمارات من خلال فيديو قال فيه: «الجمهور الحبيب في الإمارات.. ألتقي بكم يوم 4 نوفمبر في مهرجان الزمن الجميل على كورنيش أبو ظبي في حفله جميلة نسعد بها معا بإذن الله».