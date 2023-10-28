جوتيريش يكرر دعوته لوقف إطلاق النار في غزة فوراً «لأسباب إنسانية»

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات له اليوم السبت: «أكرر ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة»، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن التصعيد غير المسبوق للقصف الإسرائيلي على غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، يجب أن يتوقف على الفور.

ووجه جوتيريش، في وقت سابق، الدعوة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، كما دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى السماح بدخول قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن هناك الكثير من الشكاوى والمعاناة التي يعاني منها القطاع الفلسطيني خلال السنوات الماضية، لكن هذه المعاناة لا ترقى إلى مستوى المعاناة، التى يعاني منها الشعب الفلسطيني الآن.