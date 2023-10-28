الليلة في ملعب الفن.. كيف ناصرت السينما المصرية القضية الفلسطينية؟

يحل الناقد الفني رامي المتولي، ضيفا على برنامج ملعب الفن الليلة، في حلقة خاصة جدا بعنوان «كيف ناصرت السينما المصرية القضية الفلسطينية؟»، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء على راديو أون سبورت إف إم، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار.

يتحدث المتولي عن أفلام القضية الفلسطينية، وكيف ناصرت السينما المصرية تلك القضية؟ وكيف كشفت الوجه القبيح للاحتلال؟

كواليس فيلمي «ناجي العلي» و«أميرة»

كما يكشف المتولي عن كواليس فيلمي ناجي العلي، وما تعرض له من هجوم بسبب اتهام بطله نور الشريف بالخيانة وتلقيه تمويلا من جهات أجنبية، وكذلك فيلم أميرة للمخرج محمد دياب، الذي أغضب جبهة شئون الأسرى الفلسطينية.

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع في الحادية عشرة مساء على الهواء مباشرة، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.