مذيعات «الستات ما يعرفوش يكدبوا»: لازم نفكر 100 مرة قبل ما نكسر بخاطر حد

خصص برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية cbc، فقرة خاصة عن جبر الخواطر، وفي هذا السياق قالت الإعلامية مها الصغير: «إن كسر الخواطر أصبح أصعب من كسر القلوب لأن القلب لو اتكسر بيقدر يسترد كبريائه وقوته مع الوقت والناس اللي حواليه بتساعده على التعافي حتى لو طال الزمن»، موضحة أن «جبر الخواطر حاجة عظيمة ولازم نفكر 100 مرة قبل ما نكسر بخاطر اللي قدامنا».

كسر الخاطر لا يوجد له علاج

وأوضحت الصغير خلال تقديمها برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أن كسر الخاطر لا يوجد له علاج، وبيفضل كسر مضاعف، شفائه لم يكن هينا، وكل ما تفكر في الموقف الذي تسبب في كسر خاطر، يتضاعف الألم أكثر من الأول».

لا بد من التفكير قبل كسر خاطر أي شخص

بينما تابعت الإعلامية منى عبد الغني أنه لا بد من التفكير قبل كسر خاطرأي شخص، إن ممكن تقول كلمة «ويحسبونه هينًا وهو عند الله عظيمً»، وهي أن ممكن بكلمة واحدة سخرية، تكسر بخاطر اللي قدامك، لكن جرحها أصعب من جرح السكين، ولا بد من أن يكون تفكيرنا متوسع قبل أن نكون سبب في كسر خاطر اللي قدامنا».