«جبر الخواطر».. الرئيس السيسي يستمع لمطالب أهالينا في قرى «حياة كريمة»

أبرز فيلم قصير تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطالب أهالي مصر في القرى المستفيدة من الخدمات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة.

وغنى الأطفال لرئيس الجمهورية أثناء وجوده بإحدى قرى النوبة، ودعت له مواطنة قائلة: «ربنا يعينك على حكم مصر ويخليك لمصر».

وأظهر الفيلم، طلب الأطفال من الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقاط صورة معه، وهو ما قابله رئيس الجمهورية بالموافقة، والتقط مع الأطفال مجموعة من الصور وهو ما أدخل السعادة على قلوبهم.

كما أبرز الفيلم استجابة تفاعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المواطنين، وأكد أحد الشباب أنه فخور بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كما قدم عددا من ألعاب الأطفال لطلاب إحدى مدارس المبادرة الرئاسية حياة كريمة.