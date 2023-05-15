فرحة بين طلاب الثالث الإعدادي بعد امتحان الجبر في الفيوم: «جبر الخواطر»

خيّمت حالة من الفرحة على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، في ثالث أيام الامتحانات، بسبب سهولة امتحان الجبر، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الأسئلة مباشرة ودون غموض، حيث ارتسمت البسمة على وجه الطلاب أثناء خروجهم من اللجان، فيما أطلقوا عليه «امتحان جبر الخواطر».

امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023

وقال محمد سيد طالب بالشهادة الإعدادية لـ«الوطن»، إنّ امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023 هو أفضل الامتحانات على الإطلاق وفي متناول مختلف المستويات.

امتحان جبر الخواطر

وأشارت منة محمد إلى أنّ امتحان الجبر كان شديد السهولة، مؤكدةً أنّ البسمة ارتسمت على وجوه الجميع داخل اللجان، حتى أطلق طلاب الشهادة الإعدادية على امتحان امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي 2023 اليوم «امتحان جبر الخواطر» بسبب سهولته وفرحتهم بالحل بسهولة ويسر، كما أنّ الوقت كان كافيًا لحل الامتحان ومراجعته عدة مرات قبل تسليم كراسات الإجابات.

وأكدت شيماء عادل، أنّ امتحان الجبر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 جاء مباشرًا قائلةً «الامتحان كله مباشر، وفي مستوى الطالب اللي مش عايز يغش وبيعتمد على نفسه، ياريت باقي الامتحانات تبقى بالسهولة دي».

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفيوم

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، امتحان الترم الثاني 2023 امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية يوم السبت الماضي، والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية أمس الأحد، والجبر والإحصاء والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات اليوم الإثنين، ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 يؤدي الطلاب غدًا الثلاثاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب بعد غدٍ الخميس امتحان مادة العلوم، ثم امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط، وفي نفس التوقيت امتحان التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط.