«دراما الشحاذين» يختتم حفل ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، لأول مرة بمسرح مكتبة الإسكندرية، والتي أقيمت خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري.

إقامة الحفل بحضور عدد كبير من الوفود العربية والأجنبية

وأقيم الحفل بحضور عدد كبير من الوفود العربية والأجنبية، وعدد من فناني المسرح العربي، من بينهم الكاتب والممثل أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والدكتور جبار چودي نقيب الفنانين العراقيين، وعبد الله الشحي مدير مسرح عجمان بالإمارات، والناقد عبد الرحمن الحارثي نايف البقمي (السعودية)، والإعلامي العراقي ماجد لفتة العابد، والكاتب والمؤلف مجدي محفوظ.

كما حضر أعضاء لجنة التحكيم، عروض المسابقة الرسمية، وهم: الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان (مصر)، والدكتور تهاني الغريبي من المملكة العربية السعودية.

«دراما الشحاذين» لطلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم أعقبه تقديم العرض المسرحي الموسيقي «دراما الشحاذين» لطلاب قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية موسيقى وألحان شريف ياسر، ديكور مريم أحمد «ميما» أزياء عبير عاصم، استعراضات محمد صلاح، إضاءة أحمد علي، أشعار محمد مخيمر مخرج منفذ محمد عبد القادر، العرض من تأليف بدر محارب، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت.