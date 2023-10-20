جدول فعاليات ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي.. مائدة مستديرة وحفل توقيع

أعلنت لجنة الندوات والمحاور الفكرية في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، برنامج «الإطار الفكري»، المقدم ضمن فعاليات الدورة الخامسة من الملتقى لهذا العام، والتي تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، والتي من المقرر أن تنطلق غدا السبت، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.

المهرجان يحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي

وينظم «الإطار الفكري» في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر، تحت إشراف الدكتور محمد سمير الخطيب، وتنسيق الناقدة مي الدماصي، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، بسينما الهناجر في الساعة 6 إلى 8 مساءً.

ويشهد يوم الأحد 22 أكتوبر 2023، إقامة ماستر كلاس بعنوان «تطورات مهارات التمثيل والإخراج الصحفي في المسرح الجامعي»، من تقديم بروفيسور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، د. رانيا فتح الله أستاذ التمثيل بكلية الآداب قسم المسرح جامعة حلوان، والتي تشكل كأنها مناظرة مسرحية، يدير المناظرة والحوار الفنان والمخرج المغربي إلياس بوشري.

ويشهد يوم الاثنين 23 أكتوبر، ندوة بعنوان «مهرجانات الشارقة وتأثيرها على المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية»، والتي تُقدم لقاءً خاصًا مع مكرم الدور ة الخامسة الأستاذ أحمد أبو رحيمة، مدير إدارة الشارقة في دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ويدير الندوة الكاتب مجدي محفوظ.

وفي اليوم نفسه، عقب الندوة يُقام حفل لتوقيع كتاب الدكتور حسن عطية «سوسيولوجيا المسرح عند الناقد حسن عطية»، لكل من الناقد والدكتور عامر صباح المرزوك، والناقد الدكتور رسل خلفة البكري من العراق، والكتاب إصدار دار المعارف المصرية.

مائدة مستديرة

ويُختتم «الإطار الفكري» برنامجه يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، والذي يشهد إقامة «المائدة المستديرة» وتقدم هذا العام بعنوان «المهرجانات المسرح الجامعي.. آفاق إبداعية».

ويشارك بالمائدة المخرج ماجد بن مسعود العوفي مدير مهرجان آفاق (سلطنة عمان)، والدكتور فتحي بن عمر (تونس) مدير مهرجان المنستير، ونجوى صلاح وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، ومؤسس مهرجان إبداع لطلاب الجامعات (مصر)، ويدير المائدة عبد الله عمر باحطاب مدير مهرجان الكليات جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) والإعلامية نجوى المهري (تونس).

الجدير بالذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة أمل صديق عفيفي، والدكتور سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.