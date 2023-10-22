دقيقة حدادا على شهداء فلسطين خلال افتتاح ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

انطلق حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، أمس، في دورته الخامسة برئاسة المخرج عمرو قابيل، في مسرح الجامعة البريطانية، بحضور أعضاء اللجنة العليا، ونخبة من الفنانين والمسرحيين من نجوم الفن والمسرح في مصر والوطن والعربي، والعالم، والصحفيين والإعلاميين، والوفود المشاركة بالملتقى.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وفي بداية الحفل دعت الفنانة نشوى إسماعيل، مقدمة الحفل، الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، في الأحداث الأخيرة وضحايا الحادث الغاشم من قوات الاحتلال الأسرائيلي بقصف مستشفى المعمداني بغزة.

حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وأقيم حفل الافتتاح بحضور الفنانة القديرة سهير المرشدي، سامي مغاوري، طارق الدسوقي، والممثل والكاتب أحمد أبورحيمة، مدير إدارة المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، والبروفيسور بيتر بارلو، والسيناريست وليـد يـوسـف، والباحث محمد رشاد رشود من الإمارات.

الدورة الخامسة للملتقى تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، وتقام تحت شعار «الحياة لنا»، وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة المقبل 27 أكتوبر، وتشهد 12 عرضا مسرحيا، مصرية وعربية أجنبية، منها 10 عروض بالمسابقة الرسمية، فيشاهد جمهور الملتقى خلال هذا الأسبوع، ثلاثة عروض مصرية وستة عروض عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرض أجنبي من غانا، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا مسرحيًا في حفل الختام.

وفي لافتة إنسانية، قامت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بتقديم تكريم خاص لاسم عروس المسرح الراحلة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبو العلا، وجاء هذا التكريم، تقديرًا لجهود الراحلة رنا أبو العلا في الملتقى، والتي شغلت منصب المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الحالية الخامسة، أكتوبر 2023، وسلمت اللجنة العليا للملتقى درع التكريم لوالدة الناقدة رانا أبو العلا، في حضور بعض أفراد أسرتها.