تحت شعار «صنع في مصر».. «ابدأ» تستعرض جهودها لدعم قطاع الصناعة

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، والذي انطلقت فعالياته اليوم بحضور الرئيس السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

واستعرضت المبادرة جزءًا من جهود مبادرة «ابدأ» على أرض الواقع على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 أكتوبر 2022، للعمل على توفير فرص عمل للشباب، وتعميق الصناعات الحديثة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وذلك من خلال 3 محاور أساسية وهي: محور «المشروعات الكبرى»، ومحور «دعم الصناعة»، ومحور «التدريب والبحث والتطوير».

افتتاح 11 مشروعا في الصناعات المختلفة

وفي إطار محور المشروعات الكبرى جرى تدشين وافتتاح حوالي 11 مشروعًا في قطاعات الصناعة المختلفة، كقطاع الصناعات الثقيلة، وقطاع الأسمدة والكيماويات، قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها.

ساهمت الشراكات التي عقدتها «ابدأ» مع رجال الأعمال المصريين، والمستثمرين الأجانب إلى زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات، وذلك من خلال التوسع في صناعات قائمة، وتعميق وتطوير صناعات أخرى حديثة لإحلال الواردات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومن هذه المشروعات مشروع «نوفا» للتنمية الصناعية.

مصنع «نوفا» الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا

كما شهد الرئيس استعراضًا للموقف التنفيذي لمصنع «نوفا» والذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقوم بإنتاج المكونات اللازمة لتلبية احتياجات ومتطلبات محطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 16 مليون دولار للمرحلة الأولى، وطاقة إنتاجية تُقدر بحوالي 150 ألف طن من منتجات الستانلس سنويًا، مما يقلل في الفاتورة الاستيرادية بحوالي 100 مليون دولار في العام الأول، على أن يصل إلى 300 مليون دولار خلال الخمسة أعوام القادمة.

محور دعم الصناعة

جهود محور دعم الصناعة في دعم المصانع القائمة لتقنين الأوضاع وزيادة خطوط الإنتاج وفي إطار عمل محور «دعم الصناعة» - أحد محاور عمل مبادرة «ابدأ» الأساسية – تلقى فريق المبادرة أكثر من 1247 طلب دعم لمصانع قائمة متعثرة، بالإضافة إلى طلبات تسهيل الإجراءات للمستثمرين للحصول على الأراضي أو الوحدات الصناعية، للتوسع وزيادة خطوط الإنتاج، أو لإنشاء مصانع جديدة، وتم دعم ومساعدة عدد كبير من هذه المصانع بالفعل وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بالدولة.

وفي هذا السياق، جرى اختيار عدد من المصانع التي جرى تقديم الدعم لها لتكون بمثابة نماذج ناجحة تؤكد على جهود مبادرة «ابدأ» ولا سيما محور «دعم الصناعة» في دعم ومساندة القطاع الصناعي بمختلف فئاته، ومنهم مصنع مابكو "MAPCO" لتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية (البرتقال)، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 25 طنًا في الساعة، ومن المتوقع أن تزيد إلى 75 طنًا في الساعة بعد التوسعات وزيادة خطوط الإنتاج. ومصنع مينراف "Minraf" المتخصص في صناعة وإنتاج يايات، وسوست السيارات، ومصنع "Amico" لصناعة المطاط والبلاستيك، والذي يُنتج السرنجات البلاستيكية بكافة مقاساتها.

افتتاح مدرستي ابدأ

وفي إطار محور التدريب والبحث والتطوير والذي يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني والتقني، بالإضافة إلى تحقيق استدامة وجودة التعليم من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني التابعة للدولة طبقًا للمعايير الدولية، ولاحتياجات سوق العمل المحلي، تم إطلاق نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة والتي من أهمها، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات، فضلًا عن شركاء التطوير من القطاع الخاص (أكاديمية ناس - شركة تأهيل)، جاء ذلك بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل والصناعة بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى توجهات الدولة المصرية الحالية والمستقبلية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، ومدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن.

استمرار دعم الدولة لدفع قطاع الصناعة

وفي ختام كلمته أكد الرئيس استمرار دعم الدولة المصرية لدفع قطاع الصناعة نحو آفاق جديدة، وخاصة الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي، كما أشار إلى ضرورة توحيد الجهود لتعزيز التكامل بين المصنعين في القطاع الواحد، لزيادة نسب المكون المحلي وتغطية مستلزمات الإنتاج.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تعميق الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة «ابدأ» ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة «حياة كريمة» وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.