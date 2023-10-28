«المؤتمر»: الرئيس السيسي حريص على دعم الصناعة.. والقطاع أهم داعم للاقتصاد

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، أثناء افتتاح المعرض والمتلقى الدولي السنوي للصناعة، أكد أهمية الصناعة في دعم الاقتصاد القومي، وكشف دور الصناعة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

الصناعة تساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامها في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن هنا تأتي أهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد بجانب القطاع الزراعي من أهم دعائم الاقتصاد القومي.

طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة

وأشار «غنيم» إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، ما ساهم في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا: «وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي».

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأمر لم يقتصر على المشروعات القومية فقط أو البنية التحتية، لكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية، وهذا بدوره ينعكس على قاطرة التنمية الحقيقية، وهي المشروعات الصغيرة التي تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعي.