وكيل «صحة مطروح»: تجهيز قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال تمهيدا لافتتاحه

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن تجهيز قسم العناية المركزة في مستشفى الأطفال التخصصى بمطروح بطاقة استيعابية بلغت 8 أسرة تمهيداً لافتتاحه، كما جرى الإنتهاء من الفرش والتجهيزات الطبية وعمل شبكة الغازات بالمستشفى وفي انتظار تركيب المحول الكهربائي ومد الكابلات الكهربائية اللازمة للتشغيل.

جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر جرى متابعة مستشفى الأطفال للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

تذليل العقبات للمرضى

وتابع وكيل صحة مرسى مطروح جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الحضانات وتابع موقف وتطور الحالة الصحية للمرضى من واقع السجلات الخاصة بهم ووجه بتذليل أي عقبات لأي مريض والتدخل بنفسه وبصفة شخصية عند الحاجة وفي أي وقت لراحة المرضى.

كما تابع وكيل وزارة الصحة الصيدلية والمعمل ومركز التخاطب ووجه بضرورة الاهتمام والتعامل برفق مع الأطفال حرصا منه على تقديم خدمة طبية لائقة بأطفال مطروح، ووجه بدراسة تنفيذ فكرة عمل وحدة تخاطب بمستشفى النجيلة المركزي في ضوء الاحتياج وتلاحظ خلال المرور تميز وتنظيم مخزن المطبوعات بالمستشفى، كما وجه بتكريم صباح محمد مسؤول المخزن بديوان المديرية وتقديم الشكر لها لتميزها في العمل بالمخازن.

الاستماع لمرافقي الحالات المرضية

استمع وكيل الوزارة لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدا توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، وقدم الشكر لإدارة المستشفى والطاقم الطبي والإداري وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.

منافذ تقديم الخدمة الصحية

ولفت إلى أن الجولات مستمرة على كافة المنشآت الصحية وأنه جرى تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل في جميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة وحين التعامل مع المرضى ومرافقيهم خلال مرحلة العلاج.