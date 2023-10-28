تقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسي»: مصر قوية بشعبها وجيشها

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس يطمئن المواطنين في افتتاح المعرض الدولى للصناعات: «ماتقلقوش.. شوفوا شغلكم وحالكم وعيشوا حياتكم»

- «السيسي»: مصر قوية بشعبها وجيشها

- نسعى لتلبية احتياجات السوق وزيادة المكون المحلي.. وإعادة تخصيص الأراضي المستردَّة للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة

- مستعدون لبناء 100 مدرسة صناعية.. ولا نسعى للربح من تنفيذ البنية التحتية للمشروعات الخاصة.. وندعم المستثمرين بتخفيف الأعباء عنهم

- نبذل جهداً كبيراً لتحقيق التهدئة في قطاع غزة.. وحريصون على لعب دور إيجابي لتخفيف حدة الأزمة الفلسطينية وإطلاق سراح الأسرى والرهائن

- طائرات مُسيَّرة دخلت الأراضي المصرية وتم إسقاطها.. واتساع مجال الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة.. ونبذل جهدا كبيرا لإدخال المساعدات بما يتناسب مع حجم الطلب في ظل الحصار الشديد ونقص المياه والوقود والمواد الغذائية والطبية والكهرباء

- مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية: لا يمكن للعالم حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي دون مصر

- مصر تحذر من تداعيات الهجوم البري على غزة

- «الحل الوحيد لاستقرار المنطقة، كما قال الرئيس السيسي، هو حل الدولتين.. واستحالة إخضاع الإرادة المصرية»

- «السيسي» يبحث مع رئيس وزراء الهند وأمين الأمم المتحدة سبل وقف التصعيد وتحقيق الهدنة

- «حرفياً مصر كعبة الشعوب العربية.. الحصن الذي يطمئن له الجميع.. حاربت التتار، وحررت القدس، وانتصرت في أكتوبر»

- جريمة القرن.. المذابح مستمرة

- توغل قوات الاحتلال واسع وغارات عنيفة على «غزة».. والمقاومة: كبدنا الاحتلال خسائر كبيرة في الجنود والعتاد

- «يقولون إن هناك اجتياحا بريا من قوات الاحتلال أو «الاعتلال» بعد ما صارت إليه من فشل استخباراتي وأمني- لقطاع غزة»

- مصرع 32 شخصا وإصابة 63 في حادث بـ«صحراوي البحيرة»

- صدام مكرر بين الأهلي وصن داونز.. و«كهربا» يقود الهجوم

- وزيرة التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومساعدات للمصابين

- «إسرائيل أسوأ نموذج للاحتلال وهضم حقوق الآخرين.. فلم يبق للفلسطينيين الآن سوى 22% من أرضهم»

- «المركزي» يراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس

الصفحة الثانية

- مصر تُحذّر من مخاطر جسيمة لاجتياح «غزة» برياً

- توغُّل واسع للاحتلال وغارات عنيفة على القطاع.. 100 طائرة إسرائيلية استهدفت 150 هدفاً تحت الأرض.. والمقاومة تعلن تصديها للتوغُّلات وتكبيد الاحتلال خسائر كبيرة في الجنود والعتاد وتقصف «تل أبيب» والمستوطنات.. وتوقف خدمات الإنترنت والاتصالات بسبب القصف

- الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية ووقف فوري للهجمات بعد إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية.. وآلاف العائلات يلجأون إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية

- سياسيون وحقوقيون: عزل «القطاع» عن العالم «جريمة حرب»

- «فهمي»: تعدي سلطات الاحتلال على المدنيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية.. و«وهبة»: تجويع المدنيين جرائم تستوجب المحاسبة

- «عاشور»: الاحتلال انتهك

- سليم صقر: المشفى مهدّد بالغلق بسبب نقص المخزون.. والمصريون واقفون بجانبنا

- رئيس جراحي مستشفى ناصر بـ«خان يونس»: نعمل في رعب.. وسيارات الإسعاف قُصفت واستُشهد المسعفون والممرضون وهم يحملون الضحايا

- مناشدة للعالم

- أكثر المصابين من الأطفال والنساء والمدنيين.. وأصحاب الأمراض المزمنة مهدّدون بالموت ومنهم من فارق الحياة لعدم صرف أدويته وتوافر الأدوات اللازمة

- الأطباء يعانون نقصاً في الطعام الذي لا يتوافر إلا كل 24 ساعة واستخدمنا أماكن نومهم للضحايا.. والمستشفيات باتت مأوى للنازحين.. وغرف الأقسام ممتلئة بالضحايا

الصفحة الثالثة

- «السيسي»: الدولة المصرية قوية بشعبها وجيشها

- مستعدون لبناء 100 مدرسة صناعية.. ولا نسعى للربح من تنفيذ البنية التحتية للمشروعات الخاصة

- الرئيس يشهد الجهود التي قامت بها مبادرة «ابدأ».. ويعد بدعم الشركات

- «السويدي»: تخصيص 114 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية بجوار المناطق الريفية.. و«بسنت»: المبادرة تدعم المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمالة الفنية

- «القرش»: ننتج 8 ملايين سرنجة سنويا.. و«ابدأ» ساعدتنا في الترخيص.. ويوجد 3 خطوط للتعبئة والتغليف والتجميع والطباعة

- «معوض»: سنصنع معدات محطات معالجة الصرف وتنقية المياه.. و«مينا»: نحتاج 20 ألف طن لسوست السيارات سنوياً

- خبراء وصناع: «السيسي» يحقّق التوازن في الداخل والخارج.. ورسائله طمأنت المصريين

- «سلامة»: القيادة السياسية تتعامل بحكمة مع كل القضايا.. و«السقطي»: توجيهات بسرعة تشغيل المشروعات ودوران عجلة الإنتاج.. و«جابر»: حزمة حوافز لتوطين الصناعة

الصفحة الرابعة

- لجنة السياسة النقدية تجتمع الخميس لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. وتوقعات بالتثبيت

- «المركزي المصري» يخفّف ضوابط استخدام بطاقات الائتمان في خارج البلاد.. ومصرفيون: خطوة إيجابية تُعزّز الثقة في القطاع

- تكريم شباب الباحثين بالقطاع المصرفي في ختام فعاليات مؤتمر «البنوك والناس»

- «غانم»: نؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف الأنشطة.. و«القاضي»: المسابقة تعزز تنمية المعارف والمهارات الخاصة

- بنك مصر و«ريفي» يوقعان بروتوكولاً لخدمة المشروعات الصغيرة

- «الزراعي المصري» يواصل قوافل «باب رزق» بالمحافظات

- «الإتربي»: القطاع قاطرة لنمو الاقتصاد القومي.. و«المغربي»: سنواصل الدعم بآليات تمويل متميزة

- المؤثر النانو.. يكسب

الصفحة الخامسة

- بنك قناة السويس يدعم مستشفى أبوالريش الياباني للأطفال بمبلغ مليون جنيه

- «الأهلي» و«المصرية للتأمين» يوقعان عقدا لتغطية مخاطر عدم السداد

- «أبوالفتوح»: العقد يتضمن العديد من التيسيرات والتعديلات بما يتناسب مع تطورات السوق.. و«أبوالعزم»: 108 ملايين جنيه حداً أقصى للعميل الواحد

- «هيئة الاستثمار وQNB» يتفقان على الترويج للاستثمار

- بروتوكول تعاون بين بنك القاهرة ومحافظة أسوان

- فريق بحثي من الجامعة الأمريكية يحصد جائزة «صافولا»

الصفحة السادسة

- إنى رأيت اليوم.. الصورة من بره.. وقلت الحسين لسه.. هيموت كمان مرة.. إنى رأيت اليوم.. فيما يرى الثائر.. إن الحسين ملموم.. فوق جثته عساكر.. بيدغدغوه بالشوم.. كل أما ييجى يقوم.. وإن البشر واقفة.. تبكى بدال ما تحوش

- ما غاب عن أمريكا وإسرائيل

- شجرة الصور

- أكتوبر حى

- ليلة صوت مصر الحقيقى

الصفحة السابعة

- وحضرت شاهد عيان مولد وموت ملايين.. ما زعلت من كلمة قد «البركة في الجايين».. مين هما دول يا جدع ما توحّد الواحد.. البركة فينا وفي السامعين بالواحد.. أنا قلتها بنرفزة من غيرة الواحد.. على اسم مصر

- لا مسيح في الغرب يحيي ضمائرهم

- شيماء البرديني تكتب: جاهزون لـ«طىّ» الخوف

- الإنسانية كلمة

- سيئة السمعة!!

- غنوا للكرام

الصفحة الثامنة

- ليست المعركة القومية إذاً معركة سطحية، أو ضيقة، بل هى حتى من وجهة نظر التاريخ الشامل عملية حاسمة لانتشال أمة كلها كى تأخذ مكانها في عالم يتعايش قومياً: من دون حرب، من دون إذلال، من دون طمس.

- «الكاريكاتير».. مقاومة رصاص الاحتلال بالسخرية:

- خلص الكلام