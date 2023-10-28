عضو بحزب العدل: برنامج المرشح الرئاسي فريد زهران يعبر عن أحلامنا

قال فريد شوقي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إنه يؤيد المرشح الرئاسي فريد زهران، لتعبير البرنامج الانتخابي له عن الأماني والمطالب التي نحلم بها، والتي منها وجود منظومة تعليم محترمة يتساوى فيها ابن حارث العقار منجل الطبيب والمستشار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمحافظة الإسكندرية، أن منظومة تعليم يتساوى فيها المدرس الذي يقوم بالتدريس في المدارس الخاصة والانترناشونال مع المدارس الحكومية التي درسنا فيها.

منظومة صحة تشتمل على تأمين صحي لجميع أبناء الوطن

وتابع: وكذلك منظومة صحة تشتمل على تأمين صحي لجميع أبناء الوطن، وانخفاض الأسعار وتوفير الدعم للمواطن معدوم الدخل، وفرض رقابة للضرب بيد من حديد على جشع التجار.