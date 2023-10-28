لبنى عسل عن تطورات الأوضاع في غزة: القلوب تعتصر من الألم

عبّرت الإعلامية لبنى عسل عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي تحدث للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ووصفته بأنه وضع مأساوي بكل المقاييس «المشاهد تعتصر قلوبنا من الألم، الجميع يشعر بالعجز بقول حسبي الله ونعم الوكيل».

المشهد في غزة صعب للغاية

وأضافت «عسل» خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»: «المشهد في غزة صعب للغاية، مافيش أكل، ولا شرب، ولا دواء، وأمس غزة انقطعت عن العالم، بقطع الاتصالات والإنترنت وأصبحت معزولة عن العالم».

العالم يشاهد ولا أحد يتحرك لوقف الاعتداءات

وتابعت «عسل»، أنه لم يحدث في العالم بأكمله من ضرب بري وبحري وجوي، والعالم يشاهد ولا أحد يتحرك لوقف الاعتداءات التي تحدث وأصبح عدوانا حقيقيا ينقله وسائل الإعلام يوميًا يقع 1000 شهيد إلى الآن ده غير اللي تحت الأنقاض، وكلنا مش عارفين ده هيخلص إمتى».