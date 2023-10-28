أحمد الخطيب يكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي البري على غزة: «تحولت لمحرقة»

كشف الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تفاصيل خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف التي حدثت ليلة أمس بقطاع غزة، موضحاً أن ماحدث من قصف لشبكات الإنترنت، وعدد من المدن، يرجع لامتلاك جيش الاحتلال الإسرائيلي أجهزة تسمح له بالرؤية الليلية، وأجهزة إنذار متقدمة، لا يملكها الجانب الفلسطيني.

المقاتلون الفلسطينيون «أكثر شراسة» في النهار

وأوضح «الخطيب»، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المقاتلين الفلسطينيين سيكونون «أكثر شراسة» في النهار، مشيراً إلى أن «وسائل الإعلام عندما تدخل غزة، بعد انتهاء مناورة الاجتياح البري، ستشاهد محرقة غزة، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عُرضت جرائم ضخمة عبر شاشات مختلف وسائل الإعلام ترصد عملية التوغل البري، والقصف المكثف من النيران، التي تسببت في سقوط أكثر من 1000 شهيد».

مجموعة «دلتا» الأمريكية تشارك بالهجوم الإسرائيلي

ولفت رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن مجموعة «دلتا» القتالية الأمريكية، التي تشارك إسرائيل في وضع المخططات والمعلومات، ستتسبب في أزمة مع حزب الله وإيران، لافتاً إلى أن إيران ربطت دخولها في المواجات، عبر أذرعها العسكرية في المنطقة، بدخول ومشاركة القوات الأمريكية في العمليات، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى اتساع دائرة الصراع، وأضاف أن «هذا ما حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها تنعكس على المنطقة ككل».