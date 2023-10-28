بعد الاجتياح البري.. هل تنجح إسرائيل في تحقيق أهدافها بقطاع غزة؟

أجاب صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على التساؤل الخاص بـ«هل تنجح إسرائيل في تحقيق أهدافها بقطاع غزة؟»، بعد عملية الاجتياح البري التي بدأتها مساء أمس الجمعة، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، وعلى إثرها انقطع الاتصال والإنترنت تماماً عن القطاع.

قال صلاح وهبة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه «من المرجح أن عملية الاجتياح البري لن تنجح في تحقيق هدفها الرئيسي، الذي أعلنه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو القضاء على حركة حماس»، موضحاً أن الاجتياح حتى الآن يأتي في سياق المخططات الإسرائيلية الواضحة، التي أعلنتها حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، المتمثل في دفع سكان القطاع للانتقال جنوباً، تمهيداً لتهجيرهم قسريًا إلى سيناء.

كل هذه الأمور كشفت عنها القيادة المصرية منذ اللحظات الأولى، وأعلنت رفضها التام لفكرة التهجير، في مختلف المواقف والمحافل السياسية الدولية برسائل واضحة ومباشرة لا لبس فيها، بحسب ما رواه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية أكدت مراراً أن حل القضية الفلسطينية يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وألا يكون حلها على حساب أراضي دول الجوار، والتأكيد المستمر على أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، لم ولن يتم السماح بتجاوزه.