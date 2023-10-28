فوز الدقهلية بالمركز الأول في ختام مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية

كشفت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن فوز الدقهلية بالمركز الأول فى اللقاء الختامي بالمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية «النسور» الذي أقيم في الإسكندرية.

مشاركة 1400 لاعب في اللقاء

وأوضحت «عثمان»، أن الفعاليات انطلقت على مدار 3 أيام ليكون اللقاء الختامي اليوم السبت 28 أكتوبر وجاء اللقاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في المدينة الشبابية بالإسكندرية، وشارك في اللقاء 1400 لاعب ولاعبة يمثلون جميع مراكز التدريب بمحافظات الجمهورية، ‏للفئة العمرية من مواليد (2008 - 2009).

وأشارت إلى أنه جرى إهداء كأس المركز الأول للمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية «النسور» لمحافظة الدقهلية، بعد أن شارك به عدد 30 لاعبًا و20 لاعبة من مواليد (2008 - 2009).

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أن مشروع «النسور» من أهم الوسائل من أجل العمل لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، لأن الرياضة هي الوسيلة من أجل تنمية المجتمع.

وأوضحت «عثمان» أن وزير الرياضة أكد أن الهدف من اللقاء هو تطوير اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية للمشاركين من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية.