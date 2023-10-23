محافظة الدقهلية: نهتم بالقضايا السكانية ونسعى لوضع حلول لمواجهتها

عقدت محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعا بأعضاء المجلس القومي للسكان بحضور عدد من المسؤولين، وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة القضايا السكانية وأسبابها بالمحافظة ووضع حلول ورؤية مستقبلية للتعامل مع هذه القضية الخطيرة.

الاهتمام بالقضايا السكانية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في تصريحات صحفية لها أنه جرى الاهتمام بمعالجة القضايا السكانية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، وضمان حقه في التعليم والصحة وفرص العمل من خلال معالجة القضايا السكانية وتنظيم الزيادة السكانية، وفقا للمعدلات الطبيعية.

وأشارت المحافظة أن الهدف من تنظيم الزيادة السكانية هو ضمان حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة من تعليم وصحة وفرص عمل، ولكي يخرج لنا جيل واعٍ ومثقف ومسلح بسلاح العلم والمعرفة.

ووجهت المحافظة بضرورة العمل على أكثر الفئات داخل المجتمع التي ليس لديها وعي بخطر الزيادة السكانية، على الاقتصاد مثل فئات العمالة الغير منتظمة وغيرها من الفئات المختلفة.

تنفيذ عدة قرارات خاصة بالإسكان بالدقهلية

ووجهت لسرعة تنفيذ عدد من القرارات التي سبق وأن تم التوجيه لتنفيذها، والتي شملت إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن عدد السكان، وأكثر المراكز لديها زيادة سكانية من خلال كل الجهات هي:

- تشكيل فرق عمل مشتركة تضم كل الجهات المعنية لوضع خطة عمل مقرونة بأهداف ورؤية شاملة مع تحديد الوضع القائم للمحافظة في الزيادة السكانية.

- مشاركة كل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا في معالجة القضايا السكانية.

- التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار للحد من التسرب من التعليم ومحو الأمية.

- التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة لتوعية المواطنين بخطر القضية السكانية.

- التنسيق مع مراكز الشباب والأوقاف والأزهر والكنيسة لنشر ثقافة فوائد تنظيم القضية السكانية.

- التنسيق بين المجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي لحصر الأسر وعدد أفرادها المسجلة والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والعمل على توعيتهم بخطر الزيادة السكانية.