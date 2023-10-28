حظك اليوم برج الميزان الأحد 29-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الميزان بالشخصية الحساسة والعاطفية، ورغم ذلك فإنهم يتحكوم في مشاعرهم بشكل كبير.

كما أن مواليد برج الميزان من الشخصيات الاجتماعية اللبقة، القادرة على إدارة الحوار، ويحبون تدليل الشريك والتحدث معه.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى، اليوم يدفعك للعمل بنشاط وحماس.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 29-10-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى، اليوم يجعلك رومانسيا وتتمتع بمزاج رائع.