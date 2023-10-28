عمرو قابيل يكشف مفاجأة خاصة للعروض الفائزة في ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

أقيم مساء اليوم، الجمعة، حفل ختام الدورة الخامسة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة المخرج عمرو قابيل، بمسرح مكتبة الإسكندرية، لأول مرة وأقيمت الدورة خلال الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري بمسارح القاهرة، في حضور نخبة من الفنانين المسرحيين المصرين والعرب والأجانب.

نحاكي شغف شباب الجامعات

وفي كلمته قال المخرج عمرو قابيل: «منذ الدورة الأولى، ونحن نحاول أن نحاكي حماس وشغف وقوة إيقاع شباب الجامعات، في مصر والدول العربية، فهم من يفكرون دائمًا للتطوير خارج الصندوق، خلق الإبداع ويمتلكون الإرادة والإصرار لتحقيق أحلامهم، وحبًا كبيرًا للمسرح، ونحن نستلهم ذلك منهم لاستكمال دورات الملتقى، واحدة تلو الأخرى.

وأضاف«قابيل»: «سعيد جدا بكل ما قدمناه وعشناه خلال هذا الأسبوع بالملتقى، بزحمه، وفعالياته المثمرة، وممتن وسعيد، أكثر بتنظيم الملتقى، خاصة هذا العام، مع معايشتنا جميعًا لصعوبات وأزمات اقتصادية تواجه كل العالم، وتقف في وجه تطور وستمرار الحراك الفني والثقافي».

وأكد أن إقامة الدورة الخامسة، لملتقى المسرح الجامعي، كان يشبه المعجزة، واستكمل الملتقى خطوات وفعاليات هذه الدورة، حتى لحظات حفل الختام، التي نعيشها الآن، كان بفضل جهد الجومحبة كبيرين، من جميع المشاركين، والشباب المنظم، وكذلك المتطوعين وكل القائمين على الملتقى.

وأعرب «قابيل» عن سعادته بتقديم العرض المسرحي «دراما الشحاذين» لمسرح الآداب بجامعة الإسكندرية، بحفل الختام، وقدم التحية، لأسرة العرض في مقدمتهم المخرج الدكتور جمال ياقوت، ولجميع فناني الإسكندرية بلد الثقافة والفنون.

«قابيل» يشكر جميع مؤسسات الدولة المصرية

كما وجَّه «قابيل» الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية، لتقديم المساعدة لتنظيم الملتقى منذ انطلاقه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يؤكد على اهتمامه، واهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالشباب، ونشر الوعي والثقافة المصرية.

وقال: «نحن نلمس ونرى كل الجهود بالنتائج في كل أمر، ونشعر جميعًا باللجنة العليا في الملتقى بالفخر والامتنان لمصر، ومؤسساتها، لوعيها بأهمية الشباب، ودورهم في جميع الجامعات المصرية ونحن جميعا معهم ووراءهم نحو غد أفضل».

وفي مفاجأة حفل الختام كشف عن مفاجأة للفائزين بالدورة الخامسة من المتلقى حيث قال: «بعد اجتماعات ولقاءات، وقع ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي هذا العام بروتوكولًا خاصًا للتعاون مع إدرارة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج عادل حسان، والذي نتج عنه أن العروض الفائزة والتي ستحصد على أي جائزة سيتاح لها أن تعيد عروضها لمواسم كاملة بمسرح الطليعة».

حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

أقيم حفل ختام ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بحضور عدد كبير من الوفود العربية والأجنية، وفناني المسرح العربي، منهم: الكاتب والممثل أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والدكتور جبار چودي نقيب الفنانين العراقيين، وعبد الله الشحي مدير مسرح عجمان بالإمارات، والناقد عبد الرحمن الحارثي د. نايف البقمي ( لسعودية)، والإعلامي العراقي ماجد لفتة العابد، والكاتب والمؤلف مجدي محفوظ.وبحضور أعضاء لجنة التحكيم، عروض المسابقة الرسمية، من الفنانة القديرة عزة لبيب (مصر)، والممثلة والفنانة راندا الأسمر (لبنان)، والممثل والمخرج كريم رشيد(السويد)، والناقدة المسرحية ومهندسة الديكور د. عايدة علام، أستاذ علوم المسرح، بكلية الآداب جامعة حلوان(مصر)، دكتور. دكتور تهاني الغريبي من (المملكة العربية السعودية).

الدورة الخامسة للملتقى، تحمل اسم الفنانة القديرة فريدة فهمي، تحت شعار «الحياة لنا»، وشهدت 11 عرضًا مسرحيًا، من مصر ودول عربية، منها 9 عروض بالمسابقة الرسمية، ثلاثة عروض مصرية وستة عربية من العراق، سلطنة عمان، الإمارات تونس، المغرب، الكويت، وعرضًا خارج المسابقة الرسمية لفريق أكاديمية طيبة، وعرضًا في حفل الختام.

وشهدت فعاليات الملتقى 5 مسابقات مصاحبة للمسابقة الرسمية، وهي «كوميدي ستارز» في نسختها الثالثة، «اتكلم عربي» في دورتها الثانية، ولأول مرة، مسابقتي «رقصة للحياة»، و«سامية حبيب.. للكتابة النقدية»، ومسابقة «محمود نسيم» للكتابة المسرحية في نسختها الثانية، ونظم الملتقى برنامجًا خاصًا بـ «الإطار الفكري»، بعنوان «المسرح الجامعي.. تظاهرات عالمية»، وشارك فيه أساتذة وأكاديميون من المسرحين المصريين والعرب والأجانب، كما نظم الملتقى خمس ورش دولية: ورشة «صوت الجسد»، ورشة لرقص «الفلامنكو»، ورشة «الرقص المعاصر» ورشة «إعداد الممثل وفن الأداء».

ونظم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الفترة من 21: 27 أكتوبر الجاري يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويرأس لجنته العليا الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتضم اللجنة في عضويتها النجم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة والمؤلفة فاطمة ناعوت والكاتبة الدكتور. أمل صديق عفيفي، والأستاذ الدكتور. سمر سعيد، عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، أمين عام الملتقى، والمدير الفني للملتقى النجم الفنان حسام داغر.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وينظم الملتقى دورته الخامسة، في الفترة من 21: 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رسمية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك للدورة الثالثة على التوالي، ودعم ورعاية وزارة الثقافة برئاسة الأستاذ الدكتور نيفين الكيلاني، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور. أشرف صبحي، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.