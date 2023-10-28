خبير استراتيجي: المقاومة الفلسطينية حققت عملية نوعية فاجأت الاحتلال

قال اللواء محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن ما نفذته المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر، يختلف عما تم تنفيذه من عمليات محدودة ومتكررة في السابق، مشيراً إلى أن المقاومة حققت عملية «طوفان الأقصى» بهدف نوعي، وفكروا خارج الصندوق، وفاجأوا دولة الاحتلال الإسرائيلي.

المقاومة اخترقوا الحاجز الحدودي بشكل مفاجئ

وأضاف « قشقوش» خلال برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» اليوم السبت، أن المقاومة اخترقت الحاجز الحدودي بشكل مفاجئ 100%، مما أدى إلى حدوث ارتباك كبير لدى الجانب الإسرائيلي، ولذلك حينما يفكر جيش الاحتلال في القيام بأي عمل عسكري مضاد، يعلمون أن حماس لديها كل أفكارهم.

جيش الاحتلال يسعى للعملية البرية لحفظ ماء الوجه

وتابع مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أن «الجيش الإسرائيلي عارفين أن أفكارهم عند حماس، فبيحاولوا يفكروا بشكل مختلف خارج الصندوق، والوقت ضاغط عليهم»، وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول القيام بعملية برية في قطاع غزة، من أجل حفظ ماء الوجه لديهم، ولكنهم يتخوفون منها، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تشارك في التخطيط فيما يخص العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.