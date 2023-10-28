يتميز مولود برج القوس، بأنه يجيد التحدث بلباقة، ويفضل المزاح والفكاهة، ما يجعله يكتسب أصدقاءً متعددين من جنسيات وشخصيات مختلفة.

ويفضل مواليد برج القوس اللهو بالألعاب الغريبة وغير المنتشرة، مثل القفز بالمظلات أو تسلق الجبال.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

وفقا لحظك اليوم برج القوس، كن مستعدا اليوم للعمل بدقة، وللتعامل بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج القوس، عليك ألا تبالغ في توقعاتك تجاه الآخرين، وأن تتحكم في انفعالاتك.