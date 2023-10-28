ماذا يحدث إذا تخلى الغرب عن دعم الاحتلال؟.. خبير يشرح السيناريو المتوقع

مجازر على كافة الجبهات ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تسببت في سقوط العديد من الشهداء والمصابين، خاصة بعد الهجوم المكثف التي قامت به قوات الاحتلال على كافة الأماكن وادي ذلك إلى انقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات.

قوات الاحتلال الإسرئيلي

تشن قوات الاحتلال الإسرئيلي العملية الوحشية على قطاع غزة منذ 3 أسابيع، وصلت ذروتها مساء أمس باستهداف عنيف براً وبحراً وجواً، بالتزامن مع الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف ومنع إراقة المزيد من الدماء، مؤكدا أن المسار الوحيد للسلام هو حل الدولتين، فهو يلبي حاجة إسرائيل للأمن ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ولكن ليبقى السؤال هنا «ماذا لو منعت الدول الغربية الدعم للقوات الاحتلال الإسرئيلي».

وقف الدول الغربية الدعم عن قوات الاحتلال الإسرئيلي

سيناريوهات عدة قد تنتج في حال وقف الدول الغربية الدعم عن قوات الاحتلال الإسرئيلي والتضامن مع أهالي غزة والتي أوضحها الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، خلال حديثه لـ«الوطن»، قائلا إن بالتأكيد دول الغرب هى الداعم الأساسي لقوات الاحتلال الإسرئيلي، وأنها هي من ساعدت في تأسيس وإنشاء ما يسمى «إسرائيل»، إذ في حال وقفت تلك الدول الدعم عن الاحتلال، سوف ينسحب الجيش الإسرئيلي من قطاع غزة وربما لايوجد ما يسمى جيش الاحتلال الإسرئيلي، ويتم تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم إصدارها من أجل حق الشعب الفلسطيني والتي يتوقف من خلالها العديد من الأشياء أبرزها وقف نزيف الدماء وقتل الأطفال والنساء.

وجاءت من ضمن السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث في حال وقفت الدول الغربية دعمها لقوات الاحتلال الإسرئيلي، هو تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي أصدرها في دعم القضية الفلسطينة وعددها ما يقرب من 293 قرارا، مشيرا إلى أن من السيناريوهات المحتلفة أيضا هو إقامة دولة مشتركة بين فلسطين وإسرائيل يتم فيها تطبيق القوانين والسياسات بشكل متساوٍ.