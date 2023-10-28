باحث سياسي: مصر تبذل جهوداً كبيرة لوقف الحرب في قطاع غزة

كشف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن هناك حرب تكسير عظام في وسائل الإعلام بشأن الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

حرب إسرائيل الإعلامية

وتابع «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحرب الإعلامية يتبناها الاحتلال، حيث يسعى قادته إلى الحفاظ على شعبيته في الداخل وتفادي محاكمة نتنياهو فور انتهاء الحرب.

وأكد الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن خسائر الجيش الإسرائيلي تخطت 320 قتيلاً، إلى جانب نحو 150 أسيرا لدى فصائل المقاومة.

دور مصري لإيقاف الحرب

وقال إن الجانب المصري يقوم بدور كبير ومشهود له من أجل إيقاف الحرب، مستغلاً ورقة المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، معتبراً أن هذا يتماشى مع المطالب الأمريكية.

وأردف العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، أن المقاومة سوف تصمد أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذا انتصار في حد ذاته.