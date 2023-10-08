الجيش الإسرائيلي يكشف عن قصف 800 هدف في قطاع غزة

كشف الجيش الإسرائيلي عن قصف نحو 800 هدف في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، استشهاد 320 فلسطينياً، وإصابة نحو 2000 آخرين، في قطاع غزة، بالإضافة إلى سقوط 7 شهداء و50 جريحاً في الضفة الغربية.

وأضافت «الكيلة» في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» أن الوضع مرشح لأن يزداد صعوبة، وأن إسرائيل تجهز لدخول قطاع غزة بمعداتها الثقيلة.

وقالت إن إسرائيل تتعدى على المستشفيات والكوادر الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة دون أي احترام للقانون الدولي.

وأوضحت أنه جرى التنسيق مع مصر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.