وكيل «صحة مطروح»: تجهيز مستشفى التوليد لتفعيل عمليات المناظير التشخيصية

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح من خلال المرور المفاجئ مستشفى التوليد والصحة الإنجابية ومدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وأعلن «سالم» عن دعم قسم العمليات بأجهزة مناظير تمهيداً لتفعيل عمليات المناظير التشخيصية بالمستشفى خلال الفترة القليلة القادمة فور استكمال جميع مستلزمات التشغيل.

22 سريرا في قسم والطوارئ والداخلي بمستشفى التوليد

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في بيان، إنه جرى تجهيز قسم الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي بطاقة استيعابية 22 سريرا وقسم التعقيم، ويجري متابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ، كما حرص على تفقد قسم العمليات ومناظرة الأجهزة والتجهيزات الضرورية بالقسم.

تجهيز الدور الثالث بالمستشفى لافتتاحه

كما تابع وكيل صحة مرسى مطروح مخازن الأدوية والمستلزمات ووجه بضرورة الحفاظ عليها حرصا علي المال العام وترتيب وجود السجلات وحفظها بالطريقة الصحيحة وكذا مخازن المستديم بالمستشفى.

ووجه بضرورة الاستغلال الأمثل لكل التجهيزات والفرش الطبي وغير الطبي بالمستشفي، ووجه للدكتورة أسماء عبدالقادر مدير المكتب الفنى بإعادة توزيع الزائد على أماكن العجز بالتنسيق مع إدارة المستشفيات بالمديرية، كما وجه بضرورة الانتهاء من تجهيز وفرش الدور الثالث استعدادا لدخول الخدمة قريباً، وتكليف الادارة الهندسية بالمديرية بمتابعة واستعجال الانتهاء من تركيب المصعد الجديد والانتهاء من صيانة القديم حرصاً على راحة المرضى وكذلك عمل القاعدة الخرسانية اللازمة لجهاز التعقيم لتشغيلة بصفة عاجلة.

وتلاحظ خلال مرور وكيل الوزارة وجود ملاحظات بصيدلية المستشفى ووجه بتلافيها خلال 24 ساعة والإفادة العاجله بذلك، لافتاً إلى وجود تغيير لمسه عن الزيارات السابقة وحث الفريق الطبى والإداري على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى كما التقى بعدد من المرضى والمترددين وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.

وأكد أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.