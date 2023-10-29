مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تنظم معرضا لمنتجات نادي الفتاة والمرأة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية معرض منتجات بمركز شباب سموحة لمنتجات نادي الفتاة والمرأة بمراكز شباب الناصرية، برج العرب الجديد، المسيرى، كرموز، السيوف 1، السيوف 2، أبيس 8، سموحة، الأنفوشي، بهدف فتح أسواق جديدة لبيع منتجات أندية المرأة والفتاة على مستوى الإسكندرية لتشجيع السيدات على زيادة العمل والإنتاج والاستمرار في مشروعاتهن الصغيرة.

دعم المرأة السكندرية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية نفذت معرضا لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة لفتح أسواق جديدة لأندية المرأة بجميع مراكز الشباب، والأندية الشعبية والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل على دعم المرأة السكندرية والعمل علي التمكين الإقتصادي لها حيث إنها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.

دخول سوق العمل

وأشارت اإلى أن توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمر مهم لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة، والعمل على دعمها وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة.

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