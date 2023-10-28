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قوات الاحتلال تقصف بلدة «عيتا الشعب» في جنوب لبنان

كتب:

كريم عثمان
09:51 م | السبت 28 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي على بلدة عتيا الشعب جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على بلدة عتيا الشعب جنوب لبنان

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة «عيتا الشعب»، في جنوب لبنان، وفقاً لما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية قبل قليل.

قصف إسرائيلي على «عيتا الشعب» بجنوب لبنان

وقالت الوكالة اللبنانية، في نبأ عاجل أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف في هذه الأثناء بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، وأشارت إلى سقوط إحدى القذائف قرب أحد المنازل، ولم تسجل أي إصابات.

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بقلم كريم عثمان