حماس: جاهزون لتبادل يشمل جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن حركة حماس أعلنت جاهزيتها لصفقة تبادل تشمل كل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع المحتجزين من الإسرائيليين لديها.

تزامن الإعلان عن موقف حماس من صفقة التبادل التي يجري الحديث عنها، مع قصف نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية، استهدف مدينة أسدود برشقة صاروخية، رداً على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.